Il Collegio sta per tornare e nel cast ci sarà anche Maria Sofia Pia Federico, una 16enne di Valmontone che è convinta di cambiare il mondo. “Io voglio cambiare il mondo, sono convinta che lo farò”.



Il video di presentazione è stato pubblicato da varie pagine su Instagram e sotto una di queste Francesco Oppini ha commentato: “Quando vedo queste cose, a volte, mi passa la voglia di avere figli“. Frase che è stata notata dalla collegiale che ha così deciso di rispondergli a tono con una storia.

“Quest’oggi mi sono arrivati una marea di commenti negativi che, anche grazie ai consigli di altri collegiali delle edizioni scorse, ho evitato prontamente di considerare in vista della (inevitabile) più grande scarica d’odio susseguente alla messa in onda del programma vero e proprio. Ma questo è troppo. Un personaggio pubblico di quel livello, conosciuto da tutta Italia e seguito da un gran numero di persone, ha ben pensato di scrivere che “vedendo queste cose, a volte, mi passa la voglia di avere figli” in riferimento alla mia backstory.

Caro Francesco Oppini, se ho intenzione di cambiare il mondo (che è l’argomento principale con cui ho presentato la mia persona nel video che ti ha disturbato tanto) è anche per insegnare alle persone come te il giusto modo di relazionarsi agli altri impedendo che nessuno si senta più giustificato per ogni proprio errore dalla logica del branco. Non avete ragione se insultate (soprattutto ingiustificatamente) qualcuno e ciò non cambia nemmeno se siete in gruppo. Abbiate coscienza di ciò che dichiarate pubblicamente e riflettete sul valore morale delle vostre azioni prima di compierle perché “sono approvate dalla maggioranza”. E quanto a te, caro Francesco, spero che sarai più educato e consapevole nel momento in cui diventerai padre, altrimenti tuo figlio rischierebbe di diventare l’ennesimo bulletto di cui tanto parliamo con dispiacere nelle scuole seguendo un esempio simile”.