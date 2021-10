Il Collegio quest’anno ha deciso di rompere internet ancor prima di debuttare. Dopo aver conosciuto Maria Pia Sofia Federico (per la litigata con Francesco Oppini) e Federica Cangiano (offesa a causa del suo spiccato accento napoletano), ecco ora Kim Genco, primə allunə no-binary a partecipare al reality.

Kim in realtà si chiama Beatrice, nome che ləi stessə usa nel video di presentazione e nonostante sia no binary, il suo pronome di riferimento è quello femminile, anche se a volte usa anche quello maschile. Nello stesso video presentazione pubblicato dal canale di RaiPlay, Kim dice di essere “il primO a parlare”, ma anche una “paganA”.

“Sono Beatrice, ho 14 anni, adoro l’arte ed i fumetti e non ho paura di niente. Il mio genere sarebbe no binary, ovvero non mi vedo in nessuno dei due generi. Omofobia, razzismo, misoginia mi fanno molto arrabbiare, soprattutto quando le persone sono molto ignoranti sull’argomento”. – e ancora – “Io sono pagana, credo in questi culti vichinghi celtici. Essere politeisti alla mia età non è una cosa strana, è un credo come un altro. Io ascolto musica metal, hard, rock e punk. Parliamo quindi di Metallica e Marilyn Monroe. No, Manson, mi confondo sempre fra i due”.