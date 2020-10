A Il Collegio il taglio di capelli è probabilmente la cosa più temuta dai partecipanti (…e per questo la cosa più divertente per noi telespettatori) e gli autori lo sanno bene.

Quest’anno, infatti, per la prima volta in cinque edizioni, il taglio di capelli non è stato fatto durante la prima settimana (di per sé già ricca di avvenimenti fra ingressi, presentazioni e test d’ingresso), ma durante la seconda.

Il più drastico quest’anno, almeno dall’anteprima, è stato quello di Giulia Matera che ha dovuto dire addio alla sua folta e lunghissima chioma. Il suo grido disperato una volta che si è vista nel riflesso della finestra è già storia della tv al pari di “Marilùùùùùùù“.

Il taglio di capelli più atteso: quello di Giulia Matera #IlCollegio pic.twitter.com/xrhNz1PZrw — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 28, 2020

Effettivamente non deve essere stato psicologicamente semplice passare da un taglio di capelli lunghissimo ad un caschetto anni Novanta.

Il Collegio, la descrizione di Giulia Matera