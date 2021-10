La nuova edizione de Il Collegio deve ancora debuttare (la prima puntata è prevista per il prossimo 26 ottobre) ma le polemiche ormai sono all’ordine del giorno.

Dopo quella che ha visto coinvolta Maria Sofia Pia Federico (che ha litigato con Francesco Oppini), ora un’altra collegiale è finita al centro delle critiche. Sto parlando di Federica Cangiano, una 14enne originaria di Napoli.

Il Collegio: la nuova collegiale Maria Sofia Pia Federico (di 16 anni) litiga con Francesco Oppini https://t.co/4K8E16YVLC #IlCollegio — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 13, 2021

Il Collegio, Federica Cangiano al centro delle critiche: la sua risposta

A finire sotto la lente d’ingrandimento è stato il suo video backstories dove la ragazza ha parlato con una forte cadenza napoletana attirando su sé critiche e sfottò, molti dei quali ripubblicati da lei stessa su Instagram come: “ma come parla“, “ma che lingua è? Lingua elfica?” oppure “a Napoli non siamo tutti così”.

Come riportato da Webboh.it, Federica Cangiano ha così risposto:

“Volevo solamente precisare una cosa a tutte quelle persone che dicono queste cose perché potrei cacciarvene mille di commenti così, volevo dirvi che io nella mia backstories ho solo ed esclusivamente parlato italiano quindi non credo che non abbiate capito quello che ho detto!! Che poi il mio accento si senta è un altro discorso perché credo che sia normale, in tutte le regioni ci sono accenti diversi”.

Ecco il video incriminato, giudicate voi:



La classe completa

Sara Masserini (16, Colzate – Bg)

Alessandro Giglio (15, Torino)

Gaia Cascino (16, Roma)

Giovanni Junior D’ambrosio (15, Napoli)

Federica Cangiano (14, Napoli)

Davide Maroni (16, Nova Milanese – MB)

Vincenzo Rubino (16, Bari)

Rebecca Parziale (14, Genova)

Lorenzo Sena (14, Viareggio – LU)

Maria Sofia Pia Federico (16, Valmontone – Roma)

Cristiano Karol Russo (15, S. Pietro Vernotico – BR)

Sveva Accorrà (14, Monza)

Simone Casadei (16, Coriano – RN)

Beatrice Genco (14, Paderno Dugnano – MI)

Filippo Romano (14, Scandicci – FI)

Elisa Cimbaro (14, Tarvisio – UD)

Edoardo Lo Faso (16, Catania)

Valentina Comelli (15, Zone – BS)

Raffaele Fiorella (15, Barletta – BT)

Anastasia Podeschi (16, Santarcangelo Di Romagna – RN)