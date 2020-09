In attesa di scoprire chi saranno i nuovi collegiali che da ottobre animeranno la quinta edizione de Il Collegio, una delle protagoniste più discusse dello scorso anno, Martina Brondin, si è cancellata dai social.

Quando la Brondin ha preso parte alle riprese de Il Collegio aveva 17 anni e la sua avventura all’interno del reality è stata decisamente movimentata, tanto da far arrivare alle lacrime il preferito dei fan, il romano Mario Tricca. Al momento della messa in onda, però, i due avevano già fatto pace.

“Ragazzi noi abbiamo litigato a luglio sono passati tipo quattro mesi. Abbiamo avuto tempo per risolvere e ora siamo amici, però non mi sembra il caso di insultare nessuno dei due”.

Martina Brondin tuttavia non è mai stata troppo simpatica ai fan della trasmissione e probabilmente anche per questo motivo ha deciso di cancellarsi dai social.

Circa un mese fa aveva scritto:

“I social fanno schifo raga. La Martina tra un po’ sparirà dai social. Lo dice adesso: tra un po’ basta. Sono qua oggi per fare un discorso serio: ho deciso che tra un po’ mi cancello da tutti i social. Non ho più voglia di starci. Raga, non mi piace essere famosa”.