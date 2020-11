La quarta puntata de Il Collegio è stata una carneficina e dopo la non ammissione di Luca Lapolla e Mishel Gashi durante la prima puntata e l’espulsione di Aurora Morabito la scorsa settimana, ieri sera abbiamo visto il preside cacciare dal Convitto Regina Margherita Simone Bettin, Marco Crivellini e Rebecca Mongelli.

Bettin e Crivellini sono stati espulsi per cattiva condotta, mentre la Mongelli per non aver superato un esame.

“Nella storia del Collegio abbiamo avuto molti casi difficili, anche difficilissimi” – ha esordito il preside prima di cacciare Bettin e Crivellini – “Devo dirvi che proprio quei casi sono stati a volte i più interessanti. Alcuni di questi studenti sono usciti da qua fieri di avere il diploma in mano, guadagnato a fatica. Ma soprattutto erano pronti ad affrontare la vita fuori dal collegio. Signori Bettin e Crivellini, penso di non aver mai avuto studenti come voi. Non credo che ci sia molto da aggiungere. Siete espulsi dal Collegio e dovete immediatamente lasciarlo”.

I due hanno così reagito su Instagram:

“Rivedendomi mi vergogno per quello che ho fatto” – ha scritto Crivellini – “Devo dire che l’espulsione mi sta bene”. “Si è visto solo il Simone peggiore” – ha commentato Bettin – “Ricordatevi che l’apparenza inganna, se fossi come pensate voi non ci sarebbero rimasti così male i compagni a perdere due compagni fastidiosi. Gli ho dato molto anche se non si vede e fidatevi i miei genitori me ne hanno dette di tutti i colori per come mi sono comportato”.

Il Collegio, espulsa anche la fan di Chiara Ferragni

Anche la Mongelli, come già scritto, è stata espulsa per non aver passato l’esame.

“Lei signorina è poco partecipe alle lezioni e sembra avulsa alla vita del collegio. Ha ben 4 insufficienze e mi dispiace comunicarle che non posso farle avere la giacca rossa”.

Questa la sua reazione: