Il Collegio Cardinale: I Papabili del Conclave Dopo la Scomparsa di Papa Francesco

Il collegio cardinalizio è composto da cardinali che potrebbero essere i successori di papa Francesco dopo la sua morte. Tra questi, ci sono i cardinali ritenuti "papabili", ovvero i più probabili a ricevere voti in Conclave. La composizione attuale del collegio e le dinamiche interne influenzeranno sicuramente il processo elettorale, evidenziando le diverse correnti e opinioni all'interno della Chiesa cattolica.