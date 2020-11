Anche quest’anno a Il Collegio è andato in onda un brutto spaccato di società fatto di battutine e sfottò alla comunità LGBT ed alle donne. Le stesse che quotidianamente udiamo nei bar o per strada e che purtroppo sono all’ordine del giorno.

E se durante la scorsa edizione a pronunciare queste frasi infelici sono stati diversi collegiali, quest’anno c’ha pensato Marco Crivellini che – in poco meno di cinque minuti – ha dato un colpo al cerchio ed uno alla botte, facendo prima una pessima battuta sulla comunità trans e successivamente ha deriso le donne.



Durante una lezione di storia dell’arte, davanti al quadro Autoritratto sulla Bugatti verde di Tamara de Lempicka, Marco Crivellini ha confessato:

“A me non piace perché lei [la protagonista del dipinto, ndr] c’ha il caschetto e magari ce vai e c’ha la sorpresa”.

A domanda diretta del professore “cosa vuol dire che ha la sorpresa?” la regia ha staccato su un confessionale dell’alunno in cui ha ribadito “il professore ha fatto finta di non capire, ma ha capito, hanno capito tutti”.

Poco dopo, sempre Marco Crivellini, credendosi un burlone ha sottolinrato:

“Se su questa macchina ci fossero stati un maschio ed una femmina chi avrebbe dovuto guidare? L’uomo ovvio. Perché donna al volante pericolo costante. Non sono luoghi comuni, ma ho visto certe donne che guidano proprio storte”.

Durante la messa in onda della puntata, Marco Crivellini su Instagram ha specificato che quelle pronunciate in classe sono state semplici battute e che non ha niente né contro la comunità LGBT né contro le donne. Ovviamente gli credo, tuttavia restano battute infelici e soprattutto preoccupanti se a farle è un ragazzino nato nel 2004.

Che gli serva da lezione. Gli uomi cisgender etero devono essere alleati della comunità LGBT e delle donne, non devono fare battutine infelici solo perché si sentono superiori.