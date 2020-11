A distanza di una settimana dalla battuta misogina di Marco Crivellini (di nuovo in whitelist, ha più volte chiesto scusa), nel corso della terza puntata de Il Collegio abbiamo assistito a delle belle scene d’inclusività.

Prima abbiamo potuto sentire la storia dell’adozione di Rahul e Usha da un orfanotrofio indiano, successivamente il professor Raina ha affrontato il discorso del razzismo con Bonard Dago e Luca Zigliana ed infine è andato in onda un confessionale da applausi proprio di quest’ultimo, in cui si è scagliato apertamente contro le persone razziste, omofobe e bulle.

Durante la notte due protagonisti della puntata, ovvero Rahul Teoli e Luca Zigliana, giocando al gioco ‘obbligo o verità’, si sono baciati sulle labbra, distruggendo la mascolinità tossica.

Teoli e Zigliana sono infatti grandi amici (oltre ad essere compagni di banco) e fra le cose in comune hanno proprio la passione per la ‘gnagna’, ovvero le belle ragazze.

