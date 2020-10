Martedì prossimo (27 ottobre) su Rai Due tornerà la quinta edizione de Il Collegio che sarà ambientata nel 1992.

Nel cast composto da 21 alunni (anche se un 22esimo entrerà nel corso delle puntate) c’è anche una coppia di fratelli di Piombino, i Teoli.

I due fratelli sono Rahul (di 15 anni) ed Usha (di 17 anni) e la loro storia è molto commovente, dato che sono stati adottati da una famiglia toscana nel 2011 dopo che i loro genitori biologici li avevano abbandonati.

I due ragazzini sono di Nuova Dehli e come hanno raccontato nel loro video di presentazione vivevano in casa con i loro genitori fin quando la mamma, stufa delle botte che riceveva dal marito, è scappata di casa. A quel punto il padre violento li ha portati alla stazione abbandonandoli, dove sono stati trovati e portati in orfanotrofio.

L’adozione con i Teoli è avvenuta nel 2011 quando avevano rispettivamente 8 e 6 anni e loro quella esperienza la riassumo come “un volo di 14 ore che ci ha cambiato la vita”.

Ecco il loro video di presentazione: