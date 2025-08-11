Il collante fragile della sinistra: il pericolo Meloni

Negli ultimi anni, la politica italiana ha visto crescere una forte polarizzazione, in particolare con l’emergere della figura di Giorgia Meloni. La sinistra si è concentrata sulla demonizzazione della leader di Fratelli d’Italia, identificandola come l’erede di una tradizione fascista. Questo fenomeno ha creato un’alleanza eterogenea, nota come “campo largo”, coesa principalmente attorno a una narrazione di paura piuttosto che a un progetto politico condiviso.

Pier Luigi Bersani rappresenta perfettamente questo sentimento di opposizione, che si basa su una battaglia simbolica contro un presunto regime autoritario rappresentato da Meloni. Le critiche mosse al governo sono spesso interpretate come segnali di una deriva autoritaria, facendo riferimento a conflitti istituzionali in termini di controllo giudiziario e gestione dei mezzi di comunicazione.

Il “campo largo” si configura quindi come un’alleanza strategica fondata sulla contrarietà a un nemico comune, ma questo approccio può rivelarsi rischioso e limitante. Nonostante l’efficacia di unire sotto un’unica bandiera, l’assenza di una proposta politica concreta può ridurre l’appeal elettorale del centrosinistra, che fatica ad attrarre anche il supporto di elettori moderati.

I recenti dati elettorali indicano come la strategia dell’allerta sul fascismo non abbia riscosso il consenso sperato. La vittoria della coalition di centrodestra nel 2022 ha dimostrato che una parte significativa dell’elettorato percepisce in Meloni un punto di riferimento stabile, piuttosto che una figura nostalgica.

In un contesto in cui le nuove generazioni si confrontano con questioni diverse, come lavoro e diritti civili, la costante evocazione del fascismo può apparire anacronistica. L’esperienza politica europea suggerisce che la demonizzazione del nemico, pur utile nel breve termine, non basta a garantire un successo duraturo senza un progetto che guardi al futuro.