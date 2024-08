il cocktail adatto per l’aperitivo

Perfetto come se preparato da un professionista, ecco la ricetta per il whisky sour, un cocktail buonissimo.

Il whisky sour è un cocktail molto rinomato e amato in varie parti del mondo. La sua fama si deve alla facile preparazione ma anche al suo gusto molto buono. Presente nella lista dei migliori cocktail al mondo, la sua origine si colloca nel 1827 ad opera di un barman inglese. Si tratta di un alcolico dal sapore rinfrescante, che contiene una gradazione alcolica bassa. Per tale motivo, è un cocktail adatto come pre-pasto o per rendere particolare l’aperitivo.

Attualmente è tra i migliori cocktail sour, ovvero che hanno al loro interno un distillato. L’ingrediente principale è il bourbon, un whiskey dal sapore leggermente amaro, che viene smorzato dalla presenza del succo di limone. A rendere incredibilmente gustoso questo drink, ci sono anche zucchero e albume d’uovo. In poco tempo, potete servire un cocktail dal giusto impatto, buono come se fatto da un barman esperto!

Whiskey sour

Preparazione della ricetta per il whisky sour

La prima cosa da fare per preparare il vostro cocktail è tagliare il limone a metà e spremerlo, per ricavarne il succo. Filtrate il liquido ottenuto e raccoglietelo in un recipiente. In uno shaker, mettete del ghiaccio. A questo punto, aggiungete anche il succo di limone filtrato e il bourbon whiskey. A questi ingredienti, dovete aggiungere lo sciroppo di zucchero. Ultimate con un cucchiaio di albume d’uovo. Successivamente, chiudete lo shaker e agitate il contenuto in modo energico, per circa 20-30 secondi. Una volta fatto, versate il drink nei bicchieri, filtrandolo attraverso un colino a maglie strette. Non vi resta che decorare a vostro piacimento il cocktail, magari con delle fette di limone, e servirlo subito.

Conservazione

Il whiskey sour è il cocktail adatto da servire prima di un pranzo o una cena o per rendere particolare il vostro aperitivo. Il consiglio migliore è di servirlo subito, in modo da assaporare al meglio il suo gusto.

Se siete curiosi, scoprite la differenza tra whisky e whiskey.