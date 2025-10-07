Il club che celebra la bellezza dell’ordinario in Inghilterra

Nel mondo frenetico di oggi, un gruppo di persone trova gioia nelle piccole cose. Tra questi, Dave Clark, noto come “Dustbin Dave”, si è appassionato a fotografare i bidoni della spazzatura. La sua avventura è iniziata quando ha notato un bidone decorato a Thrigby Hall Wildlife Gardens e ha deciso di scattargli una foto. Da allora, ha collezionato migliaia di immagini, portandolo a parlare di questo hobby su giornali e in programmi televisivi.

Un riconoscimento inaspettato per Clark è arrivato dal Dull Men’s Club (DMC), dove è stato nominato “Anorak dell’anno”. La DMC celebra l’ordinario e attira oltre 1,7 milioni di membri che condividono le loro passioni per ciò che è considerato “noioso”. I partecipanti postano quotidianamente curiosità come l’assorbimento dell’umidità di lastre di cemento o la forma delle nuvole.

Il fondatore del DMC, Leland Carson, descrive i “dullster” come persone che trovano gioia in attività semplici come tagliare l’erba o lavare l’auto. L’idea del club è nata tra amici che, non essendo sportivi, hanno deciso di ridere delle proprie avventure quotidiane. Il club rappresenta uno spazio sicuro e accogliente, privo di polemiche o aggressività, dove anche le donne sono benvenute.

In un monde dove l’ostentazione è all’ordine del giorno, il DMC ricorda l’importanza di trovare soddisfazione nel banale, come fotografare un semplice schleme o organizzare un cassetto. Questo approccio alla vita, che celebrano, dimostra che la felicità può trovarsi anche nelle cose più ordinarie.