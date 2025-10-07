12.6 C
Roma
martedì – 7 Ottobre 2025
Buone Notizie

Il club che celebra la bellezza dell’ordinario in Inghilterra

Da StraNotizie
Il club che celebra la bellezza dell’ordinario in Inghilterra

Nel mondo frenetico di oggi, un gruppo di persone trova gioia nelle piccole cose. Tra questi, Dave Clark, noto come “Dustbin Dave”, si è appassionato a fotografare i bidoni della spazzatura. La sua avventura è iniziata quando ha notato un bidone decorato a Thrigby Hall Wildlife Gardens e ha deciso di scattargli una foto. Da allora, ha collezionato migliaia di immagini, portandolo a parlare di questo hobby su giornali e in programmi televisivi.

Un riconoscimento inaspettato per Clark è arrivato dal Dull Men’s Club (DMC), dove è stato nominato “Anorak dell’anno”. La DMC celebra l’ordinario e attira oltre 1,7 milioni di membri che condividono le loro passioni per ciò che è considerato “noioso”. I partecipanti postano quotidianamente curiosità come l’assorbimento dell’umidità di lastre di cemento o la forma delle nuvole.

Il fondatore del DMC, Leland Carson, descrive i “dullster” come persone che trovano gioia in attività semplici come tagliare l’erba o lavare l’auto. L’idea del club è nata tra amici che, non essendo sportivi, hanno deciso di ridere delle proprie avventure quotidiane. Il club rappresenta uno spazio sicuro e accogliente, privo di polemiche o aggressività, dove anche le donne sono benvenute.

In un monde dove l’ostentazione è all’ordine del giorno, il DMC ricorda l’importanza di trovare soddisfazione nel banale, come fotografare un semplice schleme o organizzare un cassetto. Questo approccio alla vita, che celebrano, dimostra che la felicità può trovarsi anche nelle cose più ordinarie.

Articolo precedente
Scoperta rivoluzionaria per la malattia di Huntington nel Regno Unito
Articolo successivo
Project Manager Manutenzione Impianti Industriali a Milano: Fai Crescere il Tuo Talento!
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.