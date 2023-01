Il cloud gaming di Nvidia GeForce Now sui TV LG in streaming a 4K

In occasione del CES 2023, LG Electronics ha presentato il nuovo webOS con hub di gioco dedicato, l’aggiunta di servizi di cloud gaming come Amazon Luna e sessioni di gioco in streaming in 4K a 60 FPS attraverso Nvidia GeForce Now. I servizi di cloud gaming sono raggiungibili dalla LG Game Card su webOS 2023 anche con un comando vocale, e offrono ai giocatori titoli di partner come Nvidia, Blacknut, Utomik e ora anche Luna e Boosteroid, senza bisogno di download o hardware aggiuntivi. Già disponibile in Full HD sui TV LG 2021 e 2022 con webOS 6.0 o successivi, GeForce Now è disponibile in streaming anche sui modelli 2020 e sarà disponibile in streaming in 4K su alcuni modelli selezionati nel corso dell’anno. I TV LG sono quindi tra i primi TV che permettono di giocare in 4K a 60 FPS su un grande schermo usando soltanto un controller compatibile. I membri di GeForce Now Ultimate potranno godere di uno streaming con risoluzione fino a 4K 60 FPS sui televisori LG supportati, con una latenza ultra-bassa che compete con molte esperienze di gioco in locale.