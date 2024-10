Il clochard decide di rimanere in strada

Due fratelli, di diciannove e vent’anni, vivono da tempo per strada con il loro amato pastore tedesco, Mordex. Nonostante abbiano ricevuto un’offerta di sistemazione in un appartamento condiviso, hanno rifiutato, preferendo mantenere la loro attuale vita sulla strada piuttosto che separarsi dal loro fedele amico a quattro zampe. La loro scelta muliebre ha toccato il cuore di molte persone, che si sono attivate per aiutarli.

Grazie alla diffusione della loro storia, è stata avviata una campagna di raccolta fondi su GoFundMe, che in pochi giorni ha raccolto oltre 41.000 dollari. Questi fondi hanno permesso ai due fratelli di trovare una soluzione abitativa che non comportasse la separazione da Mordex. Questo gesto ha richiamato alla memoria un’iniziativa simile realizzata nel 2020 a Milano, dove era stato creato un centro di accoglienza per clochard che consentiva loro di restare vicini ai propri animali.

Dopo aver ricevuto il supporto economico, i due ragazzi hanno potuto acquistare un camper, che ora funge da loro nuova casa, permettendo così di allontanarsi dalla precarietà della vita di stradale. La stabilità ritrovata ha anche aperto nuove opportunità, poiché entrambi i giovani sono riusciti a trovare lavoro all’interno di un negozio di bricolage, segnando un passo importante verso un futuro più sicuro.

Mordex è stato con loro fin da cucciolo, e la sua presenza è stata fondamentale nel legare i tre, formando una vera e propria famiglia itinerante. La storia di questi fratelli dimostra quanto l’amore e la lealtà verso gli animali possano essere una motivazione forte per affrontare le sfide della vita, rimanendo fedeli ai propri valori e legami affettivi. La comunità si è dimostrata solidale e ha lavorato insieme per dare a questa famiglia un’opportunità di vita migliore, evitando che fosse spezzato il legame che hanno con Mordex. Oggi vivono con dignità e stabilità, continuando a prendersi cura del loro fedele compagno e dando inizio a un nuovo capitolo delle loro vite.