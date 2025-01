Il clamoroso gossip dopo la separazione

Dopo alcuni mesi di separazione, una coppia VIP sembra essersi riconciliata, portando gioia tra i fan che speravano in un loro ritorno insieme. Questa coppia, che ha condiviso otto anni di matrimonio e quattro figli, aveva annunciato ufficialmente la separazione nell’estate scorsa. Recentemente, la donna ha rilasciato un’intervista in cui ha confermato di avere rapporti sereni col suo partner, lasciando intendere che un riavvicinamento fosse possibile.

L’indiscrezione che ha suscitato scalpore nel mondo del gossip è arrivata da Alessandro Rosica, un esperto nel settore, che sui social ha riportato che la coppia ha ufficialmente ripreso la relazione e che presto saranno visti di nuovo insieme in pubblico. Rosica ha inoltre rivelato di aver viaggiato in Spagna per raccogliere informazioni, affermando che Alvaro Morata, calciatore spagnolo attualmente al Milan, e Alice Campello, modella originaria di Mestre, vivono nuovamente sotto lo stesso tetto e sono più innamorati che mai.

I due si erano uniti il 17 giugno 2017 e hanno avuto i gemelli Leonardo e Alessandro nel 2018, Edoardo nel 2020 e Bella nel 2023. La loro riunione ha riacceso l’entusiasmo tra i sostenitori, che avevano temuto per la loro relazione a causa della rarità delle immagini condivise sui social. Ora, tutti attendono una conferma ufficiale da parte di Alice e Alvaro, che potrebbe mettere fine alle voci di separazione e riportare serenità tra i fan e i media.