Il circuito di MMA più importante d’Europa torna in Italia

I Cage Warriors tornano a Roma il 2 novembre al PalaPellicone per un’emozionante notte di MMA. Fondata a Londra nel 2001, la Cage Warriors Fighting Championship (Cage Warriors o CWFC) è un’associazione irlandese di arti marziali miste diretta da Graham Boylan. È la manifestazione di MMA più longeva d’Europa, con oltre 150 eventi tenuti in 14 paesi. Negli anni, gli eventi si sono svolti in diverse località, tra cui Galles, Scozia, Irlanda e Emirati Arabi Uniti.

L’arrivo di Cage Warriors in Italia nel 2022 è stato promosso da Lorenzo Borgomeo, head coach dell’Aurora MMA, il team di MMA più importante del paese e imprenditore con un circuito di oltre 50 team in tutta Italia. Borgomeo, dopo aver competito come atleta professionista in America, dal 2012 forma atleti amatori e professionisti. Per l’evento di novembre, dodici atleti del team Aurora si sfideranno in incontri nazionali e internazionali; alcuni di essi includono Khadim Dia, Luca Borando e Giuseppe Mastrogiacomo.

Borgomeo ha dichiarato che la presenza di così tanti atleti in un singolo evento rappresenta un segnale positivo per il movimento italiano delle MMA e per il suo team, dimostrando la competitività a livello europeo. Ha sottolineato come il lavoro svolto in sinergia con Cage Warriors stia dando risultati straordinari. Inoltre, la fiducia di Cage Warriors nei confronti del panorama MMA italiano è un importante segnale per la comunità internazionale, evidenziando che il pubblico italiano risponde bene agli eventi sportivi.

Il coach ha espresso orgoglio nel vedere i risultati dei suoi atleti, che raggiungono obiettivi che sembravano impossibili solo qualche tempo fa. Questo momento di successo per le MMA italiane, e in particolare per l’Aurora MMA, è motivo di soddisfazione per Borgomeo, alimentando la sua motivazione per formare atleti in modo professionale. La manifestazione si preannuncia un’opportunità imperdibile per gli appassionati di MMA, evidenziando il potenziale italiano all’interno di una palcoscenico europeo sempre più competitivo.