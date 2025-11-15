Il Circolo Tennis di Albinea e le sue eccellenze sportive

Il Circolo Tennis di Albinea è stato recentemente protagonista della trasmissione “Circolando” su SuperTennis, grazie alla sua eccellenza sia nelle strutture che nei risultati sportivi. Questo circolo è considerato uno dei migliori in Italia.

Durante la trasmissione, sono stati presentati diversi aspetti delle attività sportive e sociali che si svolgono nel Circolo e nella Palestra comunale. Sono stati menzionati, ad esempio, gli allenamenti dello Skating Club Albinea, un’altra realtà di spicco del territorio. Inoltre, è stata dedicata attenzione alle bellezze naturali e al patrimonio storico-artistico di Albinea, riconosciuto come patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.

“Circolando” è un programma itinerante condotto da Elena Ramognino e Giorgio Galimberti, il quale si dedica all’esplorazione della vita nei circoli di tennis in tutta Italia. Nella puntata dedicata ad Albinea, la conduttrice è stata Stefania Chieppa. Il programma mette in luce storie e curiosità legate a questi luoghi di sport e socializzazione, coinvolgendo ex campioni e membri dei circoli.

Le puntate sono regolarmente trasmesse su SuperTennis, e per coloro che non riescono a seguirle, spesso sono disponibili repliche o puntate speciali online.