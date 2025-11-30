Il cinema italiano si rinnova

Il cinema sta vivendo una trasformazione profonda a causa dell’ascesa delle piattaforme streaming, delle nuove abitudini del pubblico e dell’evoluzione dei linguaggi. Salvatore Piemonte, un attore emergente siciliano, ritiene che il modo di fare cinema sia cambiato profondamente a causa della comodità delle piattaforme, che consentono al pubblico di scegliere cosa vedere e quando farlo.

Secondo Piemonte, la performance di un attore non dovrebbe cambiare in base al mezzo, quindi sia il cinema che la televisione o le serie streaming offrono esperienze formative per un attore. L’attore ha anche espresso ammirazione per alcune produzioni italiane, come la serie “Gomorra” e il film “Il Gattopardo”, e ha affermato che sarebbe stato bello parteciparvi.

Piemonte ritiene che la visibilità online sia importante, ma non sia l’unico fattore che determina la carriera di un attore. La sua presenza online è curata con attenzione, poiché considera i social come parte del suo percorso. Inoltre, l’attore è convinto che il cinema non morirà mai e che le piattaforme digitali possano coesistere con il grande schermo, offrendo modalità diverse di intrattenimento.

Le nuove realtà digitali offrono più spazio e libertà di espressione e, secondo Piemonte, rappresentano un’opportunità per le giovani generazioni di attori e registi, permettendo di sperimentare e crescere in spazi più liberi e dinamici.