Il cinema italiano cresce: successi e nuove sale in arrivo

Il panorama cinematografico italiano sta vivendo un momento di significativo sviluppo, come attestato dal Ministro della Cultura, Alessandro Giuli. In occasione di un’intervento al Senato, ha annunciato che nel 2025 gli incassi del settore hanno mostrato un incremento del 4% rispetto all’anno precedente, con una crescita delle presenze del 2%. Un dato particolarmente incoraggiante è rappresentato dall’aumento della quota di film italiani, passata dal 21,4% nel 2023 al 31,9% nel 2025, evidenziando il successo delle produzioni nazionali, con tre dei cinque titoli più visti che sono italiani.

Giuli ha inoltre effettuato un importante annuncio riguardo al “Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche”, che prevede un investimento di oltre 68 milioni di euro per il biennio 2024-2025. Questo piano include il progetto di creare nuove sale all’interno di strutture ospedaliere e socio-sanitarie, riflettendo l’intento di sfruttare il potere terapeutico del cinema.

Un altro aspetto saliente della crescita del settore riguarda Cinecittà, che sta per diventare il principale hub europeo per le produzioni grazie ai potenziamenti finanziati dal PNRR. La storica infrastruttura accoglierà 25 teatri di posa all’avanguardia, una piscina per riprese in acqua e spazi dedicati a eventi e rassegne. Il Ministro ha sottolineato che nel 2025 si prevedono collaborazioni con grandi nomi del cinema internazionale e eventi di rilevanza come i David di Donatello.

Infine, è in corso il potenziamento del Centro Sperimentale di Cinematografia, dove si stanno lanciando concorsi per reclutare nuovo personale e sviluppare corsi focalizzati sulle future evoluzioni del linguaggio cinematografico, con particolare attenzione ai progetti inclusivi e sociali.