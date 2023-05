“Il cielo bruciava di stelle” comincia il 27 agosto 1979, il giorno in cui i ban…

“Il cielo bruciava di stelle” comincia il 27 agosto 1979, il giorno in cui i banditi sardi rapiscono Fabrizio De André e Dori Ghezzi, e si conclude il 21 settembre 1981, con l’uscita de “La voce del padrone”, il più famoso album di Franco Battiato. Poco più di due anni, ma esplodono di straordinaria intensità. Un vero e proprio periodo magico, un’età dell’oro per la musica italiana in cui i più eccezionali e talentuosi autori della canzone vivono i momenti cruciali della loro avventura dentro la storia del nostro Paese.

