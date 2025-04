Il CID Elettronico: Novità per gli Automobilisti

Buone notizie per gli automobilisti: il CID diventa elettronico. L’IVASS ha approvato un nuovo regolamento per compilare digitalmente la constatazione amichevole di incidente, snellendo le procedure e riducendo gli errori. Gli utenti, in particolare i più giovani, potranno gestire la pratica tramite smartphone. Tra i vantaggi del CID digitale, la semplice e rapida compilazione grazie a una guida integrata nel sito o nell’app. Questo sistema diminuisce il rischio di errori frequenti durante la gestione manuale in situazioni concitate. Inoltre, i dati verranno inviati immediatamente all’assicurazione, accelerando i tempi di gestione. Sarà possibile compilare il CID senza moduli cartacei, usando solo il telefono.

La normativa è già in vigore e le compagnie assicurative hanno 12 mesi per adeguarsi, sviluppando piattaforme web e applicazioni mobili per facilitare la denuncia digitale dei sinistri. Le nuove soluzioni dovranno integrarsi con SPID e Carta d’Identità Elettronica per garantire l’autenticità e la sicurezza dei dati.

Il vecchio CID cartaceo non verrà abbandonato, ma coesisterà con quello digitale, permettendo agli automobilisti di scegliere in base alle proprie necessità. Non si tratta di una transizione completa al digitale, ma di una “soluzione ibrida” per garantire l’accessibilità. Le compagnie, oltre all’opzione digitale, devono assicurare la disponibilità del modulo CID in formato fisico o PDF, consentendo l’accesso anche in caso di scarsa connettività o per chi ha poca familiarità con le tecnologie.