Il Ciclo dell’Acqua: Un Viaggio Sostenibile per gli Studenti

La cultura dell’acqua è al centro del progetto Acea Scuola, che promuove la formazione e l’informazione sul ciclo idrico e l’uso consapevole dell’acqua nelle scuole. Claudio Cosentino, presidente di Acea Ato 2, sottolinea l’importanza di comprendere il lavoro necessario per garantire un’acqua sostenibile per le generazioni future. Il progetto coinvolge diverse regioni italiane, come Lazio, Campania, Umbria, Toscana, Molise e Valle d’Aosta, e include un contest nazionale per la creazione di un cortometraggio sulla risorsa idrica, con premi per i partecipanti e la possibilità di partecipare al campus ‘Acea Acqua Edu-Camp’.