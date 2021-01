Nel tragitto di cinquemila chilometri, in solitaria in bicicletta, tra neve e gelo ha trovato l’amore. “Mi sposo, la mia vita è cambiata”, ha annunciato ieri ai suoi 35mila follower social, Lorenzo Barone, ciclista di 23 anni di San Gemini in provincia di Terni, che si trova in Siberia ormai da un anno.

Lorenzo Barone con la sua fidanzata

Con tanto di foto su Facebook e Instagram, abbracciato alla sua fidanzata Aygul, giovane siberiana, l’appassionato di traversate estreme ha annunciato che non pedalerà più con la consapevolezza di essere solo contro l’inverno più gelido del mondo.

L’ultima avventura di Lorenzo era iniziata lo scorso febbraio e aveva dovuto osservare uno stop, dettato dal Covid. Nei giorni scorsi l’atleta umbro aveva annunciato dal villaggio di Pokrovsk che la seconda metà dell’impresa sarebbe iniziata non appena le condizioni meteo lo avrebbero permesso. “Spalo la neve per rimanere allenato mentalmente con il freddo, in modo che quando le temperature medie saliranno da -50/-55°C a -40/-45°C partirò in bici per 2.770 km”, aveva scritto lo scorso 4 gennaio. “Vivendo all’aperto, – ironizzava il 23enne – mi sembrerà di essere ai Caraibi e mi divertirò come un matto”.

Il programma del ciclista, che alla partenza dall’Italia aveva raccontato di avere alle spalle già 37 paesi e 57mila chilometri, è attraversare la Yakutia lungo le strade più a nord dell’Asia, fino a Yuryung Khaya, con sulle spalle tenda, sacco a pelo e un equipaggiamento essenziale.

Nel ribadire la volontà di partire a inizio febbraio, ieri Lorenzo ha dato l’annuncio social del suo matrimonio con Aygul. “Ho pedalato per il mondo – ha scritto sul proprio profilo Facebook – in lungo e in largo con la mia bici e mai avrei pensato di incontrare l’amore proprio qui, in uno dei luoghi più freddi del mondo. Da quando ho conosciuto @aygulnortherner la mia vita è cambiata, ora non sono più da solo, siamo in due e ciò significa che quando partirò per delle avventure in solitaria, come quella che affronterò a inizio febbraio, devo valutare tutto più di quanto già facessi prima, perché ora c’è lei a casa che mi aspetta. Inoltre non vedo l’ora di portarla con me in Italia, voglio mostrarle ogni angolo del mio paese… Immagino già lei con il suo sorriso, la mia tenda e due zaini sperduti nella natura, passando dalle maestose Alpi alle splendide coste della Sicilia”.