Il Chip AI Economico

Qualcomm ha presentato la sua nuova generazione di chip Snapdragon X al CES 2025, introducendo il modello entry level denominato Snapdragon X (codice X1-26-100). Questo chip è progettato per aumentare le vendite dei computer Windows dotati di tecnologia Qualcomm, grazie a un prezzo inferiore rispetto ai modelli Snapdragon X Plus e X Elite.

Il Snapdragon X è realizzato con un processo produttivo a 4 nm e include una CPU octa-core Oryon, che offre una frequenza massima di 3 GHz. Questa frequenza è inferiore rispetto ai 12 core di X Elite e ai 10 core di X Plus. A differenza dei suoi predecessori, il chip non supporta la funzione di Boost Frequency. La GPU integrata è simile a quella della versione base di X Plus, con una potenza di 1,7 TFLOPS. Inoltre, per le funzioni di intelligenza artificiale, il chip è dotato di una NPU Hexagon, capace di elaborare fino a 45 TOPS, mantenendo prestazioni comparabili con le varianti Plus ed Elite. Il Snapdragon X supporta anche memorie RAM LPDDR5x con un Transfer Rate di 8448 MT/s.

Qualcomm ha affermato che il nuovo chip Snapdragon X è “più veloce del 163%” rispetto ai concorrenti e garantisce “fino al doppio dell’autonomia”. Tuttavia, mancano dettagli specifici riguardo a queste affermazioni, e sarà necessario attendere il debutto commerciale per valutare le reali capacità del chip. I computer equipaggiati con Snapdragon X saranno in grado di gestire fino a tre monitor esterni, con risoluzione 4K a 60 Hz. Non è prevista una variante fanless per questo chip, ma è possibile che alcuni produttori originali (OEM) realizzino questo tipo di soluzioni.

I primi computer con Snapdragon X dovrebbero arrivare nei primi mesi del 2025, con il lancio di nuovi laptop da parte dei partner OEM nel primo trimestre. Tra i collaboratori di Qualcomm troviamo Acer, Asus, Dell Technologies, HP e Lenovo. Alcuni di questi OEM hanno già delineato i loro piani per PC con Snapdragon X al CES 2025. Oltre ai laptop, il chip sarà compatibile anche con Mini PC. In totale, oltre 60 modelli sono in produzione o sviluppo, con più di 100 previsti tra il 2025 e il 2026. Qualcomm ha sottolineato che il nuovo chip consentirà di lanciare PC AI in una fascia di prezzo attorno ai 600 dollari, corrispondenti a 700-800 euro in Europa.