Il chip a 3 nm è finalmente realtà

MediaTek ha presentato ufficialmente il nuovo chip Dimensity 9400, progettato per smartphone e tablet di fascia alta Android, atteso nei prossimi mesi. Questo processore sarà adottato da diversi produttori, inclusi Vivo con la serie X200 e Oppo con il nuovo Find X8. Fonti non confermate suggeriscono che anche i futuri Samsung Galaxy S25 potrebbero utilizzare questo chip, sebbene la versione Ultra probabilmente continuerà a impiegare i chip Qualcomm.

Il Dimensity 9400 è un miglioramento significativo rispetto al Dimensity 9300 e alla sua variante Plus, essendo un processore octa-core che esclude i core a bassa potenza, optando esclusivamente per core ad alte prestazioni. La sua architettura comprende un core Cortex X925 (3,63 GHz), tre core Cortex-X4 (3,3 GHz) e quattro core Cortex-A720 (2,4 GHz). I core A720 si occuperanno delle operazioni meno intensive, poiché il chip non incorpora core a risparmio energetico. MediaTek dichiara che le prestazioni aumentano del 35% in Single Core e del 28% in Multi Core rispetto al modello precedente, assieme a un miglioramento dell’efficienza fino al 40%.

Il Dimensity 9400 è dotato di una GPU Arm Immortalis-G925 MCU a 12 core, che offre prestazioni fino al 40% superiori rispetto alla GPU del Dimensity 9300. Inoltre, la nuova NPU 890 promette un incremento dell’80% nelle prestazioni relative ai modelli LLM e un miglioramento del 35% nell’efficienza energetica.

Tra le novità, MediaTek supporta anche Google Gemini Nano, consentendo ai dispositivi di utilizzare l’AI di Google senza dipendere dal cloud, grazie alla NPU che permette l’elaborazione “on device”.

Il chip è realizzato con il processo produttivo a 3 nm di seconda generazione di TSMC, migliorando il rapporto tra prestazioni e consumo energetico. Ha anche un modem 5G che consente velocità di download fino a 7 Gbps, insieme a nuove funzionalità Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, con un consumo ridotto del 50% rispetto al dimensity 9300.

Il lancio del Dimensity 9400 è imminente, con Vivo e Oppo che presenteranno i loro modelli rispettivamente il 14 e il 24 ottobre in Cina. È previsto che il chip arrivi in Europa entro la fine dell’anno o all’inizio del prossimo, con potenziali lanci da parte di Oppo o Samsung.