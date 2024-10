Il chiarimento di Meloni sui social media

In un video su Facebook, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha smentito le voci secondo cui il governo starebbe aumentando le tasse con la Manovra 2024. Ha dichiarato che quest’idea è falsa e ha sottolineato che i governi di sinistra erano stati quelli ad aumentare le tasse. “Noi invece le tasse le abbassiamo”, ha affermato, ribadendo il proprio impegno nel sostenere lavoratori, famiglie e partite IVA. Meloni ha chiarito che la filosofia politica dell’attuale governo è quella di ridurre la pressione fiscale piuttosto che aumentarla, compromettendo ulteriormente il bilancio dei cittadini.

Il dibattito è stato alimentato dalle dichiarazioni del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, il quale ha menzionato la necessità di sacrifici, ma ha anche specificato che tali sacrifici ricadranno su chi può realmente permetterseli. Giorgetti ha parlato della revisione delle rendite catastali per le abitazioni che sono state ristrutturate, come quelle che hanno beneficiato del superbonus. Ha evidenziato che chi effettua ristrutturazioni è obbligato ad aggiornare i dati catastali, dato l’aumento del valore degli immobili.

Meloni ha dichiarato che nessuna patrimoniale o nuova tassa sarà introdotta, nonostante le pressioni dall’opposizione. Il governo, secondo la premier, è impegnato a creare una manovra economica che favorisca la crescita senza ulteriori oneri per i cittadini. Ha respinto l’idea di nuove imposte, sostenendo la necessità di lavorare su politiche che migliorino la vita degli italiani.

Raffaele Nevi di Forza Italia ha sostenuto che il partito ha sempre lottato per ridurre l’imposizione fiscale sugli immobili, una delle più alte a livello globale. Ha puntualizzato che Giorgetti non ha parlato di una revisione generale delle rendite catastali, ma dell’applicazione di leggi esistenti riguardanti l’adeguamento per chi ha usufruito del Superbonus. Secondo Nevi, le dichiarazioni di Giorgetti non devono destare allarmismo, poiché l’obiettivo rimane quello di stimolare la crescita economica piuttosto che gravare i cittadini con nuove tasse, contrariamente a quanto fatto dal centrosinistra e dal Movimento 5 Stelle in passato.