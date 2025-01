Il “cervello” nascosto e la ricerca sul pesce zebra

Uno studio condotto dal Karolinska Institutet e dalla Columbia University ha rivelato un aspetto affascinante della fisiologia cardiaca: il cuore non è soltanto un muscolo che risponde agli ordini del cervello, ma ha un proprio sistema nervoso intracardiaco, un “cervello” autonomo capace di regolare il battito con grande precisione. Per secoli, il cuore è stato considerato l’epicentro della vita, animato da una forza misteriosa. Albrecht von Haller, nel XVIII secolo, teorizzò un’intelligenza cardiaca e la scoperta dei gangli cardiaci nel XIX secolo confermò questa intuizione, identificando i primi pacemaker naturali.

Da allora, la ricerca ha approfondito l’interazione tra cuore e cervello. Il sistema nervoso centrale regola il battito tramite i rami simpatico e parasimpatico, come un direttore d’orchestra. Tuttavia, il sistema nervoso intracardiaco ha messo in discussione questa visione, rivelando una struttura molto più complessa. Il gruppo di ricerca guidato da Konstantinos Ampatzis ha esaminato il cuore del pesce zebra, un modello utile per le sue similitudini con l’uomo, utilizzando tecniche avanzate per mappare il sistema nervoso intracardiaco e scoprendo una notevole diversità di neuroni.

Questi neuroni non si limitano a trasmettere segnali dal cervello, ma agiscono come regolatori locali, in grado di modulare direttamente il battito in risposta a stimoli. Alcuni di essi assomigliano a neuroni del sistema nervoso centrale coinvolti in funzioni ritmiche come respirazione e locomozione. Ampatzis evidenzia l’importanza di questo “piccolo cervello” nel mantenimento del ritmo cardiaco. Inoltre, pesce zebra e umani condividono un’architettura cardiaca sorprendentemente simile, suggerendo che il sistema nervoso intracardiaco sia una caratteristica fondamentale della fisiologia vertebrata.

Queste scoperte hanno implicazioni rilevanti per la medicina. Comprendere i meccanismi di regolazione cardiaca potrebbe condurre allo sviluppo di terapie innovative per patologie come le aritmie. La complessità del sistema nervoso del cuore offre la possibilità di trattamenti più mirati, con farmaci che agiscano direttamente sui neuroni cardiaci. Inoltre, la scoperta di una mente nel cuore ha risvolti culturali e filosofici, rafforzando l’idea di un legame profondo tra cuore e cervello. La scienza continua a rivelare i misteri del corpo umano, evidenziando un cuore che non è solo un motore, ma un compagno intelligente che apprende e risponde, contribuendo alla nostra comprensione dell’essere.