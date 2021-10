Neuroni, dendriti, assoni. Connessioni, nuclei e conduzioni elettriche. È una centralina di dati quella che custodisce il suo chilo e 300 (in media) all’interno del cranio. Il cervello. Affascinante, eterogeneo e multiforme, l’organo che nelle sue innumerevoli e diversissime funzioni, riserva sempre al mondo scientifico una serie di entusiasmanti sorprese. E ognuna è una caratteristica nuova. Per esempio, la sua impronta, quella appunto cerebrale, che è unica per ognuno di noi. Proprio come quella della mano. A interpretare il fermo immagine del cervello, identificato sei anni fa, è la ricerca appena pubblicata su Science Advances da Enrico Amico, fisico italiano, “emigrato” prima negli Usa, poi in Svizzera, dove attualmente dirige alla Epfl (Ecole polytechnique fédérale) di Losanna, da principale investigator, un team di colleghi che sul cervello e sui suoi segreti hanno puntato l’occhio indagatore dello scienziato: “Il concetto dell’unicità dell’impronta digitale – premette – si è sviluppato, per concretizzarsi successivamente, nel 17esimo secolo, da Marcello Malpighi. Oggi, la risonanza magnetica ci consente di bloccare, visualizzandolo in un preciso momento, il cervello di un individuo mentre è, immobile, nello scanner. Il mio impegno entra in gioco quando, da fisico, estrapolo i dati e inizio a modellarli, così come si fa con un sistema complesso”.

E il cervello lo è certamente, un sistema complesso…

“Infatti. E noi studiamo le connessioni tra le differenti regioni anatomiche del cervello, indagando sulle loro modalità di interloquire. E, anche, su come e se sono in sincronia. Si realizza così un ‘modello di rete’”.

Come si può raffigurarlo?

“Lo si potrebbe immaginare come una grande matrice contenente diversi colori: giallo, rosso, blu. Un agglomerato di macchie colorate. In gergo tecnico ogni matrice si definisce “connettoma funzionale” e rappresenta una mappa delle connessioni nel cervello. Per rendere l’idea, il connettoma non è altro che il fotogramma dell’attività cerebrale, una vera e propria istantanea scattata al momento”.

Quindi ogni matrice diventa uno scrigno?

“È così. Ogni informazione di cui abbiamo bisogno è racchiusa in queste matrici. Grazie a loro possiamo sapere se il soggetto sotto osservazione è sveglio o dorme, se sta guardando un film o se sta leggendo. Insomma, abbiamo davanti agli occhi tutte le sue attività cerebrali”.

Un passo indietro, ci spieghi come si è arrivati all’identificazione dell’impronta cerebrale.

“La scoperta è frutto del lavoro di qualche anno fa, per la precisione del 2015, di alcuni neuroscienziati dell’università di Yale. Si resero conto che ognuno di noi è caratterizzato da un’impronta del cervello unica: ci sono arrivati confrontando i connettomi funzionali generati da scansioni di risonanza magnetica funzionale degli stessi soggetti, scansioni prese a pochi giorni di distanza. In questo modo, sono riusciti ad abbinare correttamente due scansioni di un determinato individuo quasi nel 95 per cento dei casi. In altre parole, hanno dimostrato che è possibile identificare con precisione un essere umano in base alla sua impronta cerebrale. Ed è davvero impressionante, perché l’identificazione è stata effettuata affidandosi esclusivamente a connettomi funzionali che, essenzialmente, sono solo un insieme di numeri, di valori di correlazione”.

Il suo gruppo di studio è andato oltre, ma in che modo e con quali obiettivi?

“Sulla scorta di questi dati – ed è quanto è stato pubblicato su Science Advances da me con Dimitri Van de Ville e altri collaboratori – abbiamo deciso, di fare un altro passo avanti nell’esplorazione delle impronte cerebrali. In studi precedenti come quello menzionato, le impronte digitali del cervello erano state identificate, utilizzando scansioni di Rmn durate diversi minuti. Ma noi ci siamo chiesti: quando iniziano ad apparire queste impronte? Dopo soli 5, 10, 30 secondi, ad esempio, oppure hanno bisogno di più tempo? E poi, le diverse aree cerebrali contribuiscono all’impronta cerebrale di ciascuno di noi in momenti diversi nel tempo? Nessuno conosceva la risposta a queste domande. Perciò, abbiamo testato l’impronta a diverse scale temporali, per vedere cosa sarebbe successo”.

Ottenendo quali risposte?

“Abbiamo trovato almeno due cose interessanti. La prima, che non è necessaria una lunga permanenza della persona nello scanner: per identificare il cervello può bastare un minuto e 40 secondi circa, perché pare ci siano degli spike (picchi) di identificabilità associati con l’attività neuronale di quell’individuo. Ma ancor più ci ha sorpreso che parti diverse del cervello di ciascuno di noi contribuiscano alla formazione dell’impronta in tempi diversi. Significa iniziare a intravedere le prime linee che arrivano dalle regioni sensoriali e sottocorticali, di fatto le più primitive, associate alla percezione e reazione agli stimoli, mentre dopo un po’ di tempo compaiono le altre aree, come quella frontale, associate a funzioni cognitive complesse che iniziano ad aggregarsi, fornendo l’informazione unica racchiusa in ogni cervello”.

Ma in pratica, a cosa tornerebbe utile la conoscenza delle impronte cerebrali?

“Immaginiamo queste ultime come dei codici a barre di cui ci sono diecimila direzioni da esplorare. Ebbene, la domanda cardine dal punto di vista dell’utilità e: cosa succede a queste impronte quando interviene una patologia neurologica? Ecco, per esempio, potrebbe rivelarsi fondamentale per scoprire in epoca precoce malattie neurodegenerative come l’Alzheimer, di sicuro una delle più toste. E su questo tema, oggetto del nostro lavoro attuale, abbiamo già dei risultati preliminari”.

Un elemento che serve a riconoscere precocemente l’Alzheimer?

“Sembra che in questa malattia, l’impronta cerebrale non scompaia ma si affievolisca, si presenti alla vista come un’immagine sfuocata. Se questo dato fosse confermato, la tecnica potrebbe aiutare a identificare i cosiddetti biomarcatori per la diagnosi dell’Alzheimer. Poi, stiamo anche studiando come si modifica il codice a barre, cioè l’impronta, sotto l’effetto di alcune droghe. Quindi avremmo la chiave di volta per capire a cosa è correlata l’evoluzione dell’attività cerebrale”.