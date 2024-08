Il cervello dei cani è più piccolo di quello dei lupi? L’ addomesticamento ha influenzato le dimensioni del cervello dei cani? Cosa dicono gli studi?

Come si è evoluto il cervello dei cani nel corso dei millenni? È davvero diverso da quello dei lupi?

Scopriamo insieme, i segreti dell’evoluzione canina e le ultime scoperte scientifiche che ci aiutano a capire se l’addomesticamento abbia plasmato il cervello dei nostri amici a quattro zampe.

E soprattutto, il cervello dei cani è più grande o più piccolo di quello dei lupi? Scopriamolo insieme!

Il cervello dei cani è più piccolo di quello dei lupi?

Se confrontiamo il cervello dei cani con quello dei lupi, noteremo una piccola differenza: in media, i cani tendono ad avere cervelli leggermente più piccoli rispetto a quello dei lupi.

Tuttavia, questa differenza non vale per tutte le razze canine. Come infatti, le razze canine più antiche quelle che assomigliano di più ai lupi, hanno cervelli più simili a quelli dei loro antenati selvatici. Le razze moderne invece, frutto di molti anni di selezione, presentano spesso cervelli più piccoli.

Ciò ci fa pensare che l’uomo nel corso del tempo, abbia scelto di allevare i cani con caratteristiche fisiche e comportamentali specifiche, influenzando anche lo sviluppo del loro cervello.

Cosa dicono gli studi

Il confronto tra le dimensioni cerebrali dei cani e dei lupi è un tema di grande interesse nell’etologia.

Per anni, si è creduto che il l’addomesticamento dei cani avesse ridotto il loro cervello, come se vivere in un ambiente protetto avesse reso superflue alcune capacità cognitive.

Tuttavia, studi più recenti hanno messo in discussione questa teoria. Un’analisi pubblicata sul Biologi Letters, ribalta l’idea precedente, suggerendo che il rimpicciolimento del cervello nei canidi potrebbe avere cause più complesse rispetto alla sola domesticazione.

Questa nuova ricerca esamina non solo i cani domestici, ma anche altre specie di canidi, inclusi animali selvatici, come il cane procione e alcune razze antiche più vicine ai primi cani domestici.

I risultati rivelano che la riduzione della dimensione del cervello non è esclusiva nei cani addomesticati. Come infatti, il cane procione che ha un cervello più piccolo di quello di lupi non è un animale domestico.

Questi nuovi risultati, ci spingono a rivedere le cause e le conseguenze delle dimensioni cerebrali nei canidi, suscitando domande interessanti su come l’evoluzione e l’ambiente influenzino questi animali.

Ciò suggerisce che fattori come l’ibernazione e la limitazione dell’energia potrebbero influenzare le dimensioni del cervello degli animali.