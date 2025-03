Il cervello a riposo? Cosa succede quando non facciamo niente

Un team internazionale di ricerca dell’Università di Padova ha scoperto che il cervello continua a lavorare anche quando sembra inattivo. Guidato da Maurizio Corbetta, il gruppo ha pubblicato due studi rivelatori sul funzionamento del cervello a riposo, dimostrando che esso mantiene e ricrea schemi di attività nervosa simili a quelli attivati durante comportamenti reali. Questa scoperta è stata condivisa nell’articolo “The predictive nature of spontaneous brain activity across scales and species” su “Neuron”, e gli autori principali includono Anastasia Dimakou, Andrea Zangrossi, Giovanni Pezzulo e Corbetta stesso.

Corbetta sottolinea che il cervello funge da archivio di esperienze passate e, per esempio, le aree visive dedicate al riconoscimento dei volti mostrano schemi di attività simili a quelli attivati durante l’osservazione di un volto. Questo meccanismo permette di organizzare e ripassare le informazioni, fornendo un allenamento silenzioso per affrontare stimoli futuri. Inoltre, uno studio pubblicato su “PNAS” ha dimostrato che il cervello replica schemi di attività durante movimenti semplici, come aprire e chiudere la mano, anche a riposo, suggerendo che funzioni per consolidare la memoria delle azioni passate.

La comprensione di questi schemi neurali potrebbe aprire nuove strade nella ricerca sulle malattie neurologiche. Corbetta paragona il cervello a uno studente che ripete la lezione prima di un esame, evidenziando l’importanza di studiare questi meccanismi per affrontare deficit causati da ictus. In conclusione, anche in apparente inattività, il cervello è attivo, rielaborando e preparando il futuro.