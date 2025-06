Il Cerreto: alta cucina vegetariana nel cuore della Toscana

Il Bioagriturismo Il Cerreto di Pomarance rappresenta un esempio eclettico di agricoltura biologica e ristorazione di alta qualità. La gestione della famiglia Buoni Brivio ha trasformato questa realtà in un vero e proprio paradiso del gusto, riflettendo la passione per una filiera alimentare sostenibile e innovativa.

La cucina del Cerreto, guidata da Maria Probst e Assunta Pandolfi, offre un menù vegetariano distintivo che stupisce con creatività e sapori autentici. Tra le specialità proposte, i “tortelloni ripieni di caponata” e i “champignon fritti con salsa agrodolce” ne sono solo un esempio. Con oltre 500 ettari dedicati a coltivazioni di grani antichi e ortaggi, l’azienda utilizza ingredienti freschi e locali, compresi i prodotti caseari ottenuti dagli animali allevati in quello che è un ambiente semibrado. La pizza, disponibile il martedì e venerdì, è preparata con impasti speciali di grano duro e farro, garantendo un’esperienza culinaria genuina. Inoltre, il BioShop offre ai visitatori la possibilità di acquistare prodotti biologici e lavorati. Questa sinergia tra agricoltura sostenibile e alta ristorazione rende Il Cerreto una tappa imperdibile per gli amanti del buon cibo in Toscana.

