Il centrodestra si imbatte nella Consulta, stallo di Forza Italia e rischio di un nuovo rinvio del voto

Il centrodestra ha incontrato difficoltà nella nomina dei membri della Consulta, con un’ulteriore fumata nera che segna la quattordicesima volta senza un accordo. Ieri mattina sembrava che si fosse prossimi a una soluzione, ma la scheda bianca ha complicato la situazione poco prima del voto. La riunione della Conferenza dei capigruppo, prevista per questa mattina, potrebbe ufficializzare un rinvio a causa della mancanza di intesa all’interno della maggioranza.

Dalle opposizioni, si segnalano tensioni interne a Forza Italia, caratterizzate da un clima di veti incrociati e di “fuoco amico”. Fino ad ora, il dibattito si è concentrato su due candidati, Francesco Paolo Sisto e Pierantonio Zanettin, entrambi avvocati penalisti e figure storiche del partito. Tuttavia, entrambi potrebbero escludersi a vicenda, aprendo la porta a un possibile outsider, come il professor Andrea Di Porto, consulente legale per la Fininvest. La sua nomina, però, incontra resistenze per il suo legame percepito con la famiglia Berlusconi.

Un altro nome che circola è quello dell’avvocato Roberto Cassinelli, noto per la sua esperienza in diritto societario e finanziario, e già esponente di Forza Italia sin dal 1994. Alcuni sostengono che ci sia un altro candidato la cui identità è ancora riservata dai vertici del partito. Comunque, c’è una crescente convinzione che un candidato “terzo” emergerebbe tra Sisto e Zanettin, considerando la volontà della maggioranza di evitare di nominare parlamentari in carica, per prevenire rivendicazioni interne.

Inoltre, resta segreto il nome di Francesco Saverio Marini, consigliere giuridico a Palazzo Chigi, per quanto riguarda la quota di Fratelli d’Italia. Nel frattempo, la premier Giorgia Meloni si trova ad Abu Dhabi per un summit sull’energia, evento che evidenzia ulteriormente quanto sia lontano un accordo sulla Consulta. Le negoziazioni continuano, ma avvengono in modo sotterraneo, senza una conclusione immediata all’orizzonte.