Il Cebuano su Wikipedia: sorprendente crescita con 5.3 milioni di voci

Wikipedia è una delle enciclopedie online più popolari al mondo e, dopo l’inglese, la lingua cebuano risulta sorprendentemente tra le più utilizzate. Il cebuano è parlato da circa 16 milioni di persone nelle Filippine, una cifra significativa ma inferiore a quelle di altre lingue come l’inglese, il tedesco e il francese. La popolarità del cebuano su Wikipedia è dovuta principalmente a Sverker Johansson, un fisico e linguista svedese, che ha creato un bot chiamato Lsjbot. Questo bot traduce automaticamente le pagine inglesi di Wikipedia in cebuano, permettendo così un accesso maggiore ai contenuti per la moglie filippina di Johansson.

Tuttavia, è importante notare che gli articoli tradotti automaticamente sono considerati meno approfonditi, in quanto non derivano dal lavoro di editor umani. Nella classifica delle lingue più parlate su Wikipedia, dopo l’inglese e il cebuano, si trovano il tedesco, il francese e lo svedese, mentre l’italiano occupa il nono posto. In questo contesto, emerge come la tecnologia di traduzione automatica possa influenzare la diffusione delle lingue e cambiare il panorama delle informazioni disponibili su piattaforme come Wikipedia. Nonostante le traduzioni automatiche possano sollevare interrogativi sulla qualità, il caso del cebuano evidenzia il ruolo cruciale che giocano le innovazioni tecnologiche nella condivisione della conoscenza.