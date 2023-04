Il cavallo sa ballare la musica che proviene dalla macchina in sosta VIDEO

Un cavallo sorprende una giovane donna a bordo della sua macchina in sosta: la musica lo rapisce e inizia a ballare davanti ai suoi occhi.

Potrebbe non essere il primo esemplare in natura e muoversi a tempo di musica, eppure il filmato di un cavallo rivelatosi particolarmente sensibile alle note di una canzone, che si accinge a liberarsi oltre i finestrini di una macchina in sosta, ha lasciato senza fiato ben oltre 1 milione di utenti su Youtube dopo la sua pubblicazione. Il cavallo, seguendo alla perfezione il ritmo della canzone, inizia a muoversi tenendo il tempo in un modo assolutamente adorabile.

Tutto ha avuto inizio in una giornata uggiosa: quando una ragazza ha deciso di fermarsi con un suo amico per salutare un cavallo spesso incrociato ai limiti di una strada secondaria, poco distante dalla sua abitazione. La giovane, dopo aver spento il motore, ha voluto testare l’effetto che la musica alla radio avrebbe avuto sull’esemplare immerso nella natura, a pochi passi da lei, ma senza immaginare quello che sarebbe accaduto soltanto alcuni istanti dopo.

Avere un cavallo per amico risulta essere – ad oggi – il sogno del cassetto di moltissime persone. Ma come si diventa amici di un cavallo? Quali sono gli aspetti principali che distinguono o accomunano la relazione tra cavallo ed esseri umani da quella che potrebbe istaurarsi con altre specie?

Quando il cavallo ha mostrato di gradire “la serenata” liberandosi – davanti agli occhi della giovane anch’essa immortalata nel virale filmato – sembrava si trattasse di un sogno.

Il cavallo ha risposto alla serenata in maniera inattesa, generando un grande sorriso nei presenti, che hanno poi ripreso il loro tragitto con non poca euforia.

Se abbiamo compreso che i cavalli sono dei fedele e attivi amanti della musica, c’è qualcosa – invece – che potrebbe infastidirli con decisione. Un ottimo modo per evitare che questo accada è quello di conoscere questi esemplari nel modo più approfondito possibile: ad esempio riuscendo a riconoscer in tempo i segnali di rabbia nel cavallo da non sottovalutare.

Nel VIDEO del cavallo che danza: l’esemplare – seguendo la musica – ha optato inizialmente per un movimento in sincrono della testa, da destra verso sinistra e viceversa.

Tra i commenti più popolari si riconosce come il cavallo abbia “degli ottimi gusti in fatto di musica”. La canzone in sottofondo – inoltre, secondo il parere del restante degli utenti – si sarebbe rivelata quanto il più possibile appropriata all’occasione. Si tratta niente meno che di “Dreams”, ossia “sogni“, dei Fleetwood Mac.