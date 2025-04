Il Cavallo Bianco e le Razze Equine dal Manto Grigio

Il cavallo bianco è un animale affascinante, simbolo di bellezza, purezza e forza. È spesso associato a figure iconiche, come Cristo nell’Apocalisse. È importante notare che il “cavallo bianco” è, nella maggior parte dei casi, in realtà di colore grigio, con pelle nera e zoccoli scuri, mentre il manto appare bianco. I cavalli bianchi autentici hanno un mantello totalmente bianco e possono presentare occhi rossi o azzurri. La maggior parte di essi è albina, soggetta a problemi visivi e uditivi.

Alcune razze come l’American White (cavallo albino), l’Andaluso, l’Araboulonnais, il Camargue, il Certosino e il Lipizziano possono avere manti bianchi o grigi. Il Lipizziano, ad esempio, all’inizio sembra di diversi colori e diventa bianco solo in età adulta, grazie a una specifica mutazione genetica che influisce sulla pigmentazione.

Ricercatori svedesi hanno identificato una mutazione responsabile del cambiamento di colore, che aumenta il rischio di melanoma nei cavalli grigi di oltre 15 anni. Circa il 75% di questi cavalli presenta una forma benigna di melanoma. La mutazione provoca la stimolazione dei melanociti, portando a una perdita prematura delle cellule staminali necessarie per la pigmentazione.

Le diverse razze di cavalli bianchi, come l’Andaluso, originario dell’Andalusia, o il Camargue, riconosciuto per il suo carattere vivace e la sua antichità, mostrano una varietà di colori e caratteri. Il cavallo Lipizziano è noto per la sua dolcezza e socievolezza. Questi animali continuano a essere apprezzati per la loro bellezza e le loro capacità nel lavoro e negli sport equestri.