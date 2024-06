il cavaliere vuole conquistare proprio lei

Nell’ultimo periodo non abbiamo più sentito parlare di Armando Incarnato, uno dei membri più importanti del cast di Uomini e Donne. L’uomo si è allontanato dal programma per dedicarsi ad altri progetti, ma pare che prossimamente potrebbe tornare in quanto avrebbe una missione da compiere.

Armando Incarnato

Il Cavaliere vuole proprio lei!

Armando Incarnato abbandona Uomini e Donne

Uomini e Donne ha visto moltissimi cavalieri e tantissime dame che sono diventati dei pilastri in questo programma di grande successo. Alcuni di loro, tra cui ad esempio Gemma Galgani, fanno ancora parte della trasmissione, mentre tanti altri se ne sono andati ma hanno lasciato il segno.

Armando

Tra questi compare certamente Armando Incarnato, un cavaliere del Trono Over che ha avuto davvero tantissime frequentazioni e storie nel corso degli anni. L’uomo non era unicamente al centro della scena per le sue conoscenze, ma anche per la sua smania di pettegolezzo e per la messa in piazza di segnalazioni riguardanti gli altri protagonisti.

Qualche tempo fa però, Armando ha lasciato il trono per dedicarsi alla realizzazione di una pellicola nella quale compare in qualità di attore. Si tratta di un film realizzato dal regista Stefano Cerbone il cui titolo è Nati pregiudicati. Prima di questo Armando si era dedicato anche al ruolo di comparsa in Gomorra 4 e Gomorra 5.

L’obiettivo del cavaliere: il ritorno a Uomini e Donne e la conquista della dama

Credits: Uomini e Donne

Secondo alcune voci dell’ultimo periodo, Armando Incarnato potrebbe presto tornare come protagonista nella prossima edizione di Uomini e Donne. Il Cavaliere ha comunicato di aver realizzato qualche importante obiettivo della sua vita e di essere più pronto e maturo anche in amore rispetto al passato.

L’uomo avrebbe inoltre confessato di avere un grande interesse nei confronti della dama Cristina, con la quale in passato ha avuto una storia abbastanza importante. Le cose fra i due non sarebbero andate molto bene, ma questo periodo di lontananza dal programma avrebbe permesso ad Armando di capire i suoi sbagli.

Armando e Cristina

Proprio per questo il Cavaliere potrebbe fare ritorno in trasmissione con l’intento di riconquistare una delle poche donne che in tutto questo periodo di tempo gli ha fatto battere il cuore. Non ci resta che attendere settembre per scoprire qual è sarà la sua mossa.