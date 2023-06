Il catalogo Game Pass arriva in streaming su Nvidia GeForce Now

Il Game Pass di Xbox è in arrivo su GeForce Now, il servizio di gioco in streaming di Nvidia, ampliando la libreria di giochi per i giocatori Xbox e PC su tutti i dispositivi. Gli utenti saranno presto in grado di trasmettere in streaming i titoli per PC del catalogo Game Pass con le prestazioni garantite da GeForce Now. Il Microsoft Store diventa quindi un’ulteriore piattaforma digitale supportata da GeForce Now, aggiungendosi a Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect, GOG.com e altri ancora. Gli utenti che possiedono titoli per PC supportati da quest’ultimo negozio digitale o dall’abbonamento Game Pass saranno in grado di riprodurre in streaming questi giochi per PC istantaneamente dal cloud, senza ulteriori acquisti. I giocatori di Xbox e PC saranno in grado di eseguire lo streaming di questi titoli per PC su tutti i loro dispositivi, compresi PC poco performanti, Mac, Smart TV, Chromebook, smartphone e altro ancora, come parte della partnership tra Nvidia e Microsoft.