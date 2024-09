Il cast di Harry Potter omaggia Maggie Smith: i ricordi di Harry, Hermione e Ron

Maggie Smith è morta ieri all’età di 89 anni, e il cast di Harry Potter ha voluto renderle omaggio sui social media. Durante tutti e otto i film della saga, l’attrice ha interpretato il ruolo di Minerva McGranitt, una delle insegnanti di Hogwarts. La famiglia ha comunicato che Maggie se n’è andata in pace in ospedale, lasciando due figli e cinque amati nipoti, tutti profondamente colpiti dalla sua perdita. Hanno anche ringraziato per i messaggi di supporto ricevuti, chiedendo però di rispettare la loro privacy.

Daniel Radcliffe (Harry), Emma Watson (Hermione) e Rupert Grint (Ron) hanno ricordato Maggie in modi diversi. Rupert ha cambiato la sua foto profilo su Instagram, scegliendo un’immagine di lui insieme a Maggie, mentre Emma Watson ha condiviso una storia su Instagram. Radcliffe ha rilasciato una dichiarazione tramite il suo ufficio stampa, ricordando il loro primo incontro quando aveva solo nove anni, durante le letture di ‘David Copperfield’, il suo primo lavoro. Era ansioso e ha chiesto a Maggie se poteva chiamarla “Dama”, provocando una risata in lei.

Radcliffe ha descritto Maggie come una persona incredibilmente gentile che lo ha subito messo a suo agio. Ha avuto la fortuna di lavorare con lei per dieci anni consecutivi nei film di Harry Potter. L’ha definita una figura con un’intelligenza affilata e un umorismo straordinario, capace di incutere timore e incanto allo stesso tempo, e ha sottolineato quanto fosse divertente. Ha concluso dicendo che si sentiva fortunato ad averla conosciuta e che la parola “leggenda” si applicava perfettamente a lei.

Emma Watson ha condiviso le sue riflessioni su Instagram, esprimendo quanto fosse stata fortunata a lavorare con una leggenda come Maggie. Ha spiegato che, da giovane, non si rendeva conto della grandezza di Maggie, ma da adulta ha compreso il privilegio di condividere lo schermo con una persona tanto autentica e rispettosa. Ha elogiato il suo talento, concludendo con un messaggio di gratitudine per la gentilezza mostrata da Maggie e confermando che le mancherà. La comunità di Harry Potter, e non solo, piange la scomparsa di quest’icona del cinema.