Arena 60 70 80, il cast dello show di Amadeus: tutti i cantanti e i gruppi che prenderanno parte allo spettacolo presentato dal direttore artistico di Sanremo.

Il countdown sta per terminare. Manca poco ad Arena 60 70 80, il nuovo show in programma all’Arena di Verona e organizzato da Amadeus. Lo spettacolo è in programma il 12 e il 14 settembre e andrà in onda su Rai 1 nel mese di ottobre. Un incredibile doppio evento che omaggerà il meglio della musica italiana e internazionale di tre decadi che hanno posto le basi per tutto ciò che ascoltiamo ancora oggi. Andiamo a scoprire insieme i dettagli e il cast completo della doppia serata.

Amadeus

Amadeus presenta Arena 60 70 80

“Saranno due serate di grande festa per tutti, con alcuni dei protagonisti musicali di questo trentennio che saranno presenti all’Arena dal vivo per far cantare e ballare tutti“, ha spiegato Amadeus, che ha dato appuntamento ai giovanissimi, che le hit intramontabili le conoscono a memoria, e anche ai meno giovani, che hanno voglia di affondare nei ricordi.

Per il conduttore c’è poi un motivo in più per essere emozionato: sarà la sua prima volta da conduttore all’Arena di Verona, ed essendo cresciuto nella città scaligera non può che sentire il cuore battere alla sola idea. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per un grandissimo evento. Ma chi saranno i cantanti che si alterneranno sul palco?

Il cast di Arena 60 70 80

Tutti i partecipanti al grande show organizzato da Amadeus sono stati ufficializzati dall’Ansa. Tra gli artisti italiani ci saranno Alan Sorrenti, Edoardo Vianello, Fausto Leali, Gazebo, Gianna Nannini, Loredana Bertè, Marcella Bella, Maurizio Vandelli, Orietta Berti, Patty Pravo, Peppino Di Capri, Raf, Rettore, i Righeira, Roberto Vecchioni, Sabrina Salerno, Sergio Caputo, Spagna e Umberto Tozzi.

Ma sono tanti anche gli artisti stranieri che interverranno in questa mega rassegna musicale all’insegna dei ricordi: gli Alphaville, gli Europe, gli Opus, Samantha Fox, Sandy Marton, Tony Hadley, Tracy Spencer e anche i Village People. Di seguito il video di YMCA: pronti a ballare ancora?