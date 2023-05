il cast delle quattro serate evento

Tezenis Summer Festival 2023: il cast completo dei cantanti e le date dell’evento estivo con i big della musica italiana.

Oltre 60 artisti per quattro date imperdibili di musica live. Questo e molto altro è il Tezenis Summer Festival, l’evento organizzato con Radio 105 che, di fatto, dà il via all’estate spettacolare della musica italiana. Un appuntamento straordinario che permetterà in quattro città sparse per la penisola (e non solo) di poter godere del meglio della nostra musica. Quattro serate con le più importanti star nazionali e internazionali. Scopriamo insieme tutti i partecipanti di questi concerti gratuiti in arrivo nel mese di giugno.

La line up del Tezenis Summer Festival 2023

Nelle quattro serate del Festival si alterneranno sul palco alcuni dei più grandi nomi della musica italiana e internazionale, divisi per le quattro tappe di una kermesse che farà ballare tutti gli appassionati di musica.

Emma Marrone

Questi gli artisti coinvolti:

– Achille Lauro

– Aka 7even

– Alfa

– Alvaro de luna

– Ana Mena

– Andrea Damante

– Annalisa

– Articolo 31

– Baby K

– Beatrice Quinta

– Berna

– Big Mama feat Myss Keta

– Biondo

– Bismarck

– Blanco

– Boomdabash

– Boro Boro

– Carl Brave

– Chiello

– Cioffi

– Clara

– Dara

– Elettra Lamborghini

– Elodie

– Emis Killa

– Emma

– Federica

– Finley

– Follya

– Francesca Michielin

– Francesco Gabbani

– Fred De Palma

– Gaia

– Gemelli DiVersi

– Il Pagante

– Il Tre

– Junior Cally

– Lazza

– Le Vibrazioni

– Leo Gassmann

– Levante

– Lolita

– Lorenzo Fragola e Mameli

– Luigi Strangis

– Mamacita

– Maninni

– Mara Sattei

– Mr Rain

– Oriana Sabatini

– 8blevrai

– Paola & Chiara

– Piccolo G

– Pinguini Tattici Nucleari

– Rhove

– Rocco Hunt

– Rondodasosa

– Room9

– Rosa Chemical

– Rose Villain

– Rovazzi

– Shari

– Silent Bob

– Tananai

– The Kolors

– Tommaso Paradiso

– Vegas Jones

– Wayne

– Zlayh

Le date del Tezenis Summer Festival

La kermesse sarà condotta in tutte le serate da due delle voci più amate di Radio 105, Mariasole Pollio e Rebecca Staffelli, tra le più amate dai giovanissimi ma con un’esperienza di diversi anni alle spalle nel mondo della musica live. Ogni data sarà aperta da un dj-set in apertura e chiusura.

Questo il calendario con tutte le date da segnare con un circoletto rosso sul calendario:

– 9 giugno in Piazzale Fellini a Rimini

– 16 giugno in Piazza Duomo a Messina

– 23 giugno alla Planet Arena di Paestum (Salerno)

– 30 giugno in Piazza De Ferrari a Genova

Tutti gli show del Tezenis Summer Festival potranno essere seguiti in diretta su Radio 105, Radio 105 TV e sulle app e sui social della radio.