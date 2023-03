il cast del concerto evento

Radio Zeta Future Hits Live 2023: il cast del concerto dedicati ai personaggi simbolo della Generazione Z.

La Generazione Z può tornare a festeggiare con i propri idoli anche nel 2023. Per il secondo anno consecutivo è stato confermato il grande evento organizzato da Radio Zeta, la radio del gruppo RTL 102.5 dedicata proprio ai più giovani. Uno straordinario ritorno per un grande vento che sarà ancora una volta svolto nel mese di giugno a Roma. Ma chi salirà sul palco? Per il momento è stato annunciato un unico grandissimo nome: quello di Lazza.

Radio Zeta Future Hits Live 2023: i dettagli

In attesa di scoprire tutti i dettagli sui cantanti che si aggregheranno al grande rapper milanese in un evento che sarà sicuramente imperdibile, vediamo insieme quale sarà la data in cui si svolgerà questo concerto eccezionale e quale la location scelta quest’anno.

Lazza

Dopo aver ottenuto un sold out importante, l’evento torna anche in questa stagione, all’interno di una location dalla capienza doppia rispetto a quella dello scorso anno. Stavolta il concerto si svolgerà infatti al Centrale del Tennis del Foro Italico di Roma. L’appuntamento è per il 10 giugno 2023. I biglietti sono in vendita sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

Il cast del Future Hits Live

Organizzato sotto la direzione artistica di Federica Gentile, l’evento dovrebbe permettere in teoria di dare spazio ai talenti emergenti più luminosi della Generazione Z, anche se, con la partnership con Amici, è probabile che anche quest’anno sul palco saliranno nomi già conosciuti al grande pubblico.

Per il momento è stato comunque confermato un solo nome, e che nome: quello di Lazza, che forse è diventato con la sua partecipazione a Sanremo il vero rappresentante simbolo di una generazione che dominerà il mondo della musica negli anni a venire, e che ha già cominciato a conquistare radio e televisione in questi ultimi anni, grazie anche alla lungimiranza di Amadeus.