il cast dei cantanti di L’anno che verrà su Rai 1

L’anno che verrà 2023, il cast dei cantanti: tutti i protagonisti musicali del Capodanno di Rai 1.

Non è Capodanno senza sfida tra concertoni. All’evento di Canale 5, condotto ancora una volta da Federica Panicucci, Rai 1 risponde anche in questo 2023 con “Mr. Sanremo“, Amadeus. In diretta da Perugia, è proprio il direttore artistico a presentare L’anno che verrà, con un cast che ha molto a che vedere con il Festival, sia con quelli passati da lui diretti sia con quello del 2023 che sta per arrivare. Scopriamo insieme tutti i cantanti che si alterneranno sul palco.

Amadeus

Cantanti Capodanno 2023 di Rai 1: i cantanti di Sanremo

Saranno tre, in particolare, gli artisti del cast di Sanremo 2023 che saliranno anche sul palco del Capodanno di Perugia. Si tratta in particolare di una band, i Modà, di un rapper, Mr. Rain, e di un ex Amici, anzi, l’unico ex Amici: LDA, il celeberrimo figlio di Gigi D’Alessio.

Kekko Silvestre dei Modà

Altri protagonisti hanno invece partecipato al Festival targato Amadeus in passato, in varie vesti tra l’altro. Ad esempio, ci sarà spazio per i Ricchi e Poveri (in formazione a due), per Francesco Renga, per Iva Zanicchi, per Dargen D’Amico e anche per Donatella Rettore.

Il cast completo dei cantanti di L’anno che verrà 2023

Perugia contro Genova, almeno musicalmente. Sarà una grande sfida quella del Capodanno 2023, con Federica Panicucci pronta a rispondere con un super cast alla kermesse guidata da Amadeus. Che di assi nella manica, però, ne ha davvero moltissimi.

Questo il cast compreso de L’anno che verrà 2023:

– Dargen D’Amico

– Francesco Renga e Nek

– Iva Zanicchi

– LDA

– Modà

– Mr. Rain

– Noemi

– Piero Pelù

– Raf

– Rettore

– Ricchi e Poveri

– Sandy Marton

– Umberto Tozzi

– Tracy Spencer

Grandi nomi italiani e stranieri, intrattenitori che riusciranno sicuramente a regalarci momenti di grande spettacolo. E chissà se qualcuno di questi nomi non potrà far parte magari anche del Sanremo che verrà, quello 2024, visto che sarà ancora diretto da Amadeus. Raf, Umberto Tozzi, Ricchi e Poveri, Renga e Nek sono infatti nomi ampiamente spendibili.