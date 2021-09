Una foto in compagnia di Giancarlo Magalli pubblicata su Instagram da Sonia Bruganelli ha scatenato il putiferio e l’ira di Adriana Volpe. La conduttrice di Ogni Mattina, infatti, ha fin da subito attaccato la collega che è stata costretta a fare un passo indietro e specificare alcune cose.

“Ma è tutto stupendo. Le mie cene prescindono dalla sua vita, come spero le sue. Mi dispiace se Adriana Volpe se la sia presa. Ragazzi state dalla parte di chi volete ma io non vedo dove sia la guerra. Voglio dire ad Adriana che io non vivo la mia vita per far innervosire lei, giuro. Davvero non pensavo l’avrebbe presa così”.

L’affaire Volpe – Bruganelli sarà affrontato in diretta al Grande Fratello Vip

Una diatriba che non si è affatto calmata e che stasera sarà affrontata da Alfonso Signorini durante la diretta del Grande Fratello Vip, come svelato in anteprima da TvBlog.

“[…] Ebbene siamo in grado di anticiparvi che in apertura della puntata di stasera si parlerà proprio di questo battibecco fra le opinioniste del Grande fratello vip 6, tema che verrà dunque affrontato da Alfonso Signorini insieme alle sostitute di Pupo ed Antonella Elia. Voleranno gli stracci fra Adriana e Sonia? Lo scopriremo stasera in prima serata su Canale 5”.

Che sogno sarebbe se all’improvviso sbucasse Giancarlo Magalli da dietro le quinte. Vogliamo il trash, il drama, l’imprevisto, la lite… Un’altra puntata soporifera non ce la meritiamo.

