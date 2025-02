Il Caso Sara Pedri: Assoluzione per Saverio Tateo e Liliana Mereu

Assoluzione con formula piena per l’ex primario Saverio Tateo e la sua vice Liliana Mereu, secondo la sentenza del gup del Tribunale di Trento, Marco Tamburrino, che ha stabilito che il fatto non sussiste. Entrambi erano accusati di maltrattamenti in concorso nel reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Santa Chiara di Trento, nei confronti di 21 persone, tra cui Sara Pedri, ginecologa scomparsa il 3 marzo 2021. Il pm Maria Colpani aveva chiesto per loro una condanna di quattro anni e oltre.

Sara Pedri, 31enne, era stata vista per l’ultima volta vicino a Mostizzolo, dove era stata trovata la sua auto con il cellulare. Gli avvocati dei due medici, Mario Murgo e Salvatore Scuto, hanno espresso soddisfazione per l’assoluzione, ritenendo che le accuse fossero infondate. Il difensore di sette lavoratrici costituitesi parte civile, Andrea De Bertolini, ha invece manifestato preoccupazione per la valutazione delle responsabilità legali nel caso, evidenziando l’assenza di un reato specifico per il mobbing nel sistema giuridico.

La sorella di Sara, Emanuela, ha affermato di essere convinta che la giovane ginecologa possa essersi suicidata a causa del mobbing subito, descrivendone il deterioramento fisico e psicologico. La notizia dell’assoluzione ha sollevato reazioni miste, con esperti legali che hanno sottolineato la complessità della questione legale relativa al mobbing e alle responsabilità degli imputati. La sentenza chiude temporaneamente un caso che continua a sollevare interrogativi e preoccupazioni nell’opinione pubblica.