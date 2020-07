C’è un terzo fronte del tormentone Messi-Inter: l’Argentina, patria del fuoriclasse. Lì la notizia del suo possibile addio alla patria d’adozione, la Catalogna, è stata finora per lo più derubricata a pettegolezzo privo di reale fondamento. Semmai l’argomento che più interessava era la beatificazione del numero 10 nel costante duello con Cristiano Ronaldo per lo scettro di più bravo del reame, che in assenza di Pallone d’Oro nel 2020 viene affidato ai sondaggi tra gli esperti. L’ultimo interpellato, l’ottantasettenne Humberto Maschio già “angelo dalla faccia sporca” con Sivori e Angelillo, nonché oriundo della Nazionale italiana dopo avere giocato con quella argentina, ha dato al Clarin il suo responso: “Io i campioni li ho conosciuti e visti giocare proprio tutti. Posso dirlo proprio a ragion veduta: Messi è il più forte di ogni epoca”.





Ennesima certificazione a parte, a Buenos Aires si dibatte tuttavia da un paio di giorni anche sull’altro elemento soltanto in apparenza accessorio del destino calcistico dell’idolo del Paese: la squadra in cui giocherà la prossima stagione il connazionale Lautaro Martinez, che Messi stesso ha chiesto come rinforzo alla dirigenza del Barcellona. Se l’attaccante dell’Inter dovesse accasarsi al Barça, sarebbe ben difficile che il suo illustre collega e sponsor compisse il percorso inverso. Solo che la trattativa tra i due club per il trasferimento di Lautaro sta diventando particolarmente laboriosa. L’Inter non è certo disposta a sconti e il Barcellona non può spendere, se prima non vende: Umtiti, Dembélé, Todibo, Rafinha e Coutinho sono i sacrificabili, Griezmann la risorsa eventuale per arrivare a Neymar, sogno al momento lontano. Le perdite stagionali si avvicinano al 200 milioni di euro e il presunto accordo tra il Barcellona e Lautaro – contratto quinquennale da 12 milioni netti l’anno – è dunque per ora congelato, anche per via dello stretto controllo finanziario della Liga sul mercato: il costo ufficiale del cartellino di Lautaro (70-80 milioni, più un paio dei giocatori suddetti, per un totale di 111 milioni) va giustificato attraverso introiti in proporzione. In Argentina c’è poi il terzo incomodo. Attende con ansia l’esito della vicenda il Racing Club di Avellaneda, club di provenienza dell’attaccante interista: gli spetta il 10% della vendita, scalando i 14 milioni pagati dall’Inter, cioè in teoria 9,7 milioni.





L’intreccio Messi-Italia, comunque, non finisce qui. Il destino del campione passa anche attraverso la sfida con il Napoli in Champions, l’8 agosto al Camp Nou. Se il Barcellona si qualificherà per i quarti di finale, il caso potrebbe rientrare. Altrimenti tutto può davvero succedere: dal terremoto societario, in anticipo sulle elezioni presidenziali del 2021, alla resa dei conti con Re Leo.







