Il Caso Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle: Interrogazione di Tre Senatrici in Parlamento

L’affare Mariotto-gate raggiunge il Senato, con tre parlamentari di centrodestra che hanno presentato un’interrogazione al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. L’obiettivo è di chiarire quali misure intenda adottare riguardo a un evento controverso verificatosi durante la trasmissione “Ballando con le stelle”, in cui il giurato Guillermo Mariotto avrebbe palpeggiato un ballerino. L’interrogazione è firmata dalla senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Campione, insieme ai colleghi Giovanni Satta e Tilde Meniasi della Lega. L’incidente, inizialmente visto come polemica televisiva, è rapidamente diventato un caso politico.

Il 30 novembre 2024, durante il backstage del programma, Mariotto ha compiuto un gesto molesto, secondo quanto affermato dai senatori, sostenendo che si tratti di una violazione del contratto di servizio. Mariotto ha successivamente lasciato gli studi, mentre la conduttrice Milly Carlucci ha minimizzato l’accaduto, criticando solo l’abbandono del giurato. I senatori hanno quindi ricordato un episodio del 2022, quando Memo Remigi fu immediatamente escluso dalla trasmissione “Domani è un altro giorno” per aver toccato la cantante Jessica Morlacchi.

La posizione dei senatori è ferma: ritengono che la gestione della vicenda veicoli un messaggio pericoloso di impunità per comportamenti molesti sul luogo di lavoro. Mettono in discussione non solo il comportamento di Mariotto, ma anche la sua riabilitazione decisionale per la finale del programma, rischiando di suggerire che le molestie possano essere sminuite o giustificate a seconda dell’autore. Si sostiene che la gestione dell’incidente sia stata influenzata da considerazioni legate agli ascolti, cercando di trasformare la situazione in uno spettacolo.

In sintesi, questa interrogazione parlamentare evidenzia la crescente preoccupazione per il modo in cui viene affrontato il tema delle molestie e il potenziale messaggio nocivo che potrebbe derivare dalla minimizzazione di tali comportamenti in ambito mediatico. I senatori chiedono chiarimenti e un eventuale intervento per garantire che situazioni simili non vengano più tollerate.