Il Caso Giorgia: Il Papa si Oppone a Mogol sulla Necessità di Studiare Canto

Il caso riguardante Giorgia e Mogol continua a suscitare polemiche nel panorama musicale dopo il Festival di Sanremo 2025. Mogol, noto paroliere, ha criticato le capacità vocali di Giorgia, definendo il suo stile “superato” e suggellando che cantava come trent’anni fa. Ha addirittura suggerito alla cantante di frequentare lezioni nella sua scuola, dopo il deludente sesto posto ottenuto a Sanremo. Queste affermazioni hanno provocato l’indignazione di numerosi colleghi, fra cui Cristiano Malgioglio, Valerio Scanu e Luca Jurman, che si sono schierati a difesa di Giorgia.

Durante la puntata di “La Volta Buona” del 21 febbraio 2025, Giulio Todrani, padre di Giorgia, ha espresso il suo disappunto nei confronti di Mogol, sottolineando la carriera della figlia e il suo impegno nel settore. Todrani ha dichiarato: “Lei ha fatto la gavetta, ora mi devo sentire dire che mia figlia deve fare scuola di canto?” Ha riconosciuto le capacità di Mogol come paroliere, ma non ha condiviso le sue critiche. Anche il giornalista Luca Dondoni ha commentato, affermando che Giorgia ha sempre trasmesso emozioni autentiche attraverso la sua musica.

In seguito alle contestazioni, Mogol ha tentato di chiarire le sue parole, spiegando che il suo intento era quello di dare un consiglio per migliorare la comunicazione attraverso il canto. Ha esaltato la voce di Giorgia, ma ha sostenuto che la sua interpretazione a volte risulta eccessiva, influenzando la sua credibilità come artista.