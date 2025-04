Il caso Garlasco continua in doppia udienza.

A Pavia si svolge oggi l’incidente probatorio richiesto dalla Procura per Andrea Sempio, mentre a Milano c’è l’udienza per la semilibertà di Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Il caso, nonostante il passare degli anni, continua a suscitare dibattito.

In Tribunale a Pavia si conferisce l’incarico per la perizia genetica ordinata dalla giudice Daniela Garlaschelli, per accertare se il DNA trovato sulle unghie di Chiara Poggi corrisponda a quello di Sempio, amico del fratello della vittima. La questione più controversa è l’utilizzabilità di questo profilo genetico, data la divergenza di opinioni tra esperti. Mentre alcuni, tra cui Marzio Capra, ritengono i risultati inutilizzabili, altri come il genetista Ugo Ricci parlano di compatibilità. Tuttavia, la presenza di cromosoma Y non è identificativa della persona e non può escludere la possibilità di una contaminazione.

Oggi si definiranno anche i termini per l’ampliamento del campione di persone da cui raccogliere campioni di DNA, per escludere eventuali coincidenze con le tracce trovate nell’abitazione della vittima. Si procederà anche al confronto con reperti e impronte già analizzati.

Contemporaneamente, a Milano, Stasi si presenta in aula per difendere la propria estraneità e ottenere la semilibertà, dopo aver già lavorato fuori dal carcere di Bollate. L’udienza, a porte chiuse, sarà valutata da quattro giudici e il parere finale della procura generale sarà basato su documentazione e interviste recenti, con una decisione attesa nei prossimi giorni.