Il caso doping non è chiuso

Jannik Sinner, giovane talento del tennis italiano, non è ancora completamente esente da preoccupazioni legate a un caso di doping che lo ha coinvolto. La Wada (Agenzia Mondiale Antidoping) non ha presentato ricorso contro la sentenza che ha dichiarato il tennista innocente. Secondo il Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas), al momento non c’è stata alcuna registrazione di un appello da parte della Wada in relazione al caso di Sinner. Tuttavia, spetta all’agenzia ufficializzare la decisione di non procedere ulteriormente.

Come riportato dal quotidiano francese L’Equipe, la Wada ha tempo fino a 21 giorni dalla ricezione del dossier completo per presentare un eventuale ricorso. Fino ad ora, le possibilità di un ricorso sembrano remote, grazie anche alla difesa solida di Sinner che ha coinvolto tre esperti riconosciuti dalla Wada. Questi specialisti hanno confermato la tesi della contaminazione, spiegando che la positività al clostebol, un steroide anabolizzante, riscontrata in due controlli a marzo 2024, era dovuta a un aerosol utilizzato dal fisioterapista di Sinner, che lo ha applicato senza guanti.

Il panello di esperti ha accolto questa difesa, portando un tribunale indipendente a dichiarare Sinner innocente, notizia che è stata comunicata a metà agosto. Nonostante la situazione, Sinner ha continuato a competere senza interruzioni, incluso il suo trionfo agli US Open, dove ha vinto la finale contro Taylor Fritz.

Sinner ha condiviso le difficoltà che ha affrontato durante questo periodo, considerandoli “mesi difficili” mentre si preparava per le sue partite sotto la minaccia di una possibile squalifica. Se la Wada non presenterà ricorso, la questione sarà definitivamente chiusa, consentendo al tennista di concentrarsi sulla fase finale della stagione. Le sue prossime sfide includono tornei in Cina ed Europa, la Coppa Davis e le ATP Finals di Torino.

In conclusione, se l’assenza di un appello della Wada porterà alla chiusura del caso, Sinner potrà finalmente lasciarsi alle spalle questa tensione e dedicarsi completamente alla sua carriera sportiva.